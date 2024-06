Tym Ukraina atakuje Rosję. Ukraińcy chwalą niemiecki sprzęt

Jak relacjonują dziennikarze z frontu PzH 2000 czeka w schronie na rozkaz do rozmieszczenia. "Kiedy przez radio ze stanowiska dowodzenia nadchodzi rozkaz do rozmieszczenia, wszystko dzieje się bardzo szybko: ludzie wypychają PzH z kryjówki na ustaloną pozycję strzelecką, oddają pięć strzałów - a następnie szybko wycofują się z powrotem do schronu, zanim rosyjski ogień powrotny zdoła ich złapać" - relacjonuje dziennik.