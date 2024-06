Ważna decyzja USA. Rosjanie muszą mieć się na baczności

"Tu chodzi o zdrowy rozsądek"

- Tu nie chodzi o geografię. Tu chodzi o zdrowy rozsądek. Jeśli Rosja atakuje lub przygotowuje się do ataku ze swojego terytorium na Ukrainę, to ma sens, by pozwolić Ukrainie odpowiedzieć przeciwko siłom, które ostrzeliwują je zza granicy - zaznaczył Sullivan.