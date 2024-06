Poseł PiS zszokował słowami o gwałcie. Ministra reaguje

Sejm obradował nad poselskim projektem ustawy zmieniającym definicję gwałtu w Kodeksie karnym. Na przykład przepis o treści "kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15" miałby zostać zamieniony na "kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3".