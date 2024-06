Przysposabianie dzieci przez pary jednopłciowe? Zdecydowana reakcja Dudy

W koalicji rządzącej nie ma zgody co do projektu ustawy o związkach partnerskich, za który odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Projekt, oprócz Lewicy, popiera KO i Polska 2050, jego zapisom sprzeciwia się natomiast PSL. Projekt zakłada m.in. możliwość wspólnego nazwiska i rozliczania się z fiskusem, a także prawo do informacji medycznej i prawo do przysposobienia dziecka partnera.