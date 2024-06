Pary jednopłciowe z adopcją dzieci? Jest sondaż

Podał też, że niemal połowa Polek i Polaków (47 proc.) popiera postulat, by osoby LGBT+ mogły mówić otwarcie ze wszystkimi na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Co trzeci polski badany (33 proc.) nie ma problemu z tym, żeby mogły one okazywać uczucia publicznie, np. poprzez pocałunki, czy trzymanie się za ręce. Stanowi to wzrost o 8 proc. w stosunku do badania z 2021 roku i największy wzrost wśród wszystkich badanych krajów.