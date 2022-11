Tym atakują z zaskoczenia. Prosty patent prawdziwą zmorą Rosjan

Do sieci trafiło nagranie, na którym żołnierze ukraińskiej 79. Brygady Desantowo-Szturmowej pokazują, jak wygląda montaż granatu 40 mm M430 HEDP do zwykłego sklepowego drona. Ta niewielka broń od kilku miesięcy sieje spustoszenie wśród rosyjskich oddziałów. Pomysłowym Ukraińcom wystarczy zwykły dron i przytwierdzony do niego niewielki ładunek. Rosjanie często nie zdają sobie sprawy z tego, że mimo małych gabarytów, taki granat potrafi zniszczyć pancerz lub wieżyczkę każdego czołgu. Jeśli dodatkowo dojdzie do zapalenia się broni wewnątrz maszyny to dron rejestruje przy okazji gigantyczną eksplozję. Żołnierze Putina coraz częściej boleśnie przekonują się o skuteczności Ukraińców. Ciężkie walki trwają m.in. w obwodzie donieckim. Ostatniej nocy na centrum Doniecka znów zaczęły spadać rosyjskie rakiety. Kreml wydał rozkaz ataku cywilnych osiedli w ramach zemsty za niepowodzenia na froncie. Ukraińcy skutecznie tu kontratakują, zmuszając Rosjan do odwrotu lub dezercji.