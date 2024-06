"Tylko udawał rozpacz". Mąż Natalii od początku wiedział, co się stało

Kobieta zginęła w nocy z 14 na 15 czerwca. Sprawca złożył wyjaśnienia, że między małżonkami doszło do kłótni. R. najpierw uderzył kobietę w twarz, a następnie zacisnął ręce na jej szyi. Do zbrodni doszło w kuchni domu. Mężczyzna zdradził śledczym, że wpadł w panikę i wywiózł ciało do lasu, gdzie rozebrał zwłoki i porzucił je sugerując zbrodnie na tle seksualnym.