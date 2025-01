Tragiczne dachowanie. Śmierć na miejscu poniósł rowerzysta

W miniony piątek, około godziny 16.50, na drodze pomiędzy Otmicami a Izbickiem doszło do tragicznego wypadku drogowego, w skutek którego zginął mężczyzna.

Kierowca osobowej skody, jadąc z miejscowości Otmice w kierunku Izbicka, na odcinku drogi, gdzie obowiązuje linia podwójna ciągłą, rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu dostawczego marki Mercedes. Mężczyzna po wjechaniu na przeciwległy pas ruchu doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka osobowym hyundaiem . Następnie, wracając na swój pas ruchu, z dużą prędkością uderzył w jadący w kierunku Izbicka rower elektryczny . Kierujący skodą stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, który przewrócił się na dach. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe .

Niestety pomimo wysiłku ratowników medycznych nie udało się uratować życia 43-letniego mężczyzny, który kierował rowerem elektrycznym. Na skutek poniesionych obrażeń zmarł on na miejscu. Osobową skodą podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 35 i 37-lat. Od obu wyczuwalna była woń alkoholu. Policjanci przebadali mężczyzn alkomatem. Wynik badania wskazał, że 35-latek w swoim organizmie miał prawie trzy promile alkoholu. Natomiast 37-latek miał ponad pół promila. Żaden z nich nie przyznawał się do kierowania pojazdem, wobec czego mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów i przewiezieni do komendy Policji.