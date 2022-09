Tylko PO zapewni Polsce wypłatę reparacji? Bielan kpi z Budki

Po tym, jak rząd PiS zapowiedział wystąpienie do Niemiec o reparacje za straty poniesione w trakcie II wojny światowej, Borys Budka (PO) stwierdził, że ich wypłatę "może zapewnić tylko rząd PO". - W Polsce mamy wysyp rozmaitych kabaretów. Myślę że pan Budka by się świetnie odnalazł w tym świecie - komentował ironicznie w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Adam Bielan (Partia Republikańska). Jego zdaniem w sprawie reparacji Platforma Obywatelska "przestraszyła się reakcji opinii publicznej". - To mi dodaje wiary w Polaków, w nasze społeczeństwo. Widać wyraźnie, że nie daliśmy sobie wmówić, że po zbrodniach, które Niemcy popełnili na naszym narodzie, takie odszkodowania nam się nie należą - oświadczył Bielan.

