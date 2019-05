"Tylko nie mów nikomu". Ważne oświadczenie zakonu marianów. Ksiądz odsunięty

"Tylko nie mów nikomu" wywołał burzę. W filmie pojawiły się m.in. mocne oskarżenia pod adresem księdza Eugeniusza Makulskiego. "Zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej" - informują teraz marianie.

"Tylko nie mów nikomu" w sobotę pojawił się w serwisie internetowym YouTube. Obejrzało go już 7 mln Polaków, w tym bardzo wielu duchownych.

Zakon poinformował, że w odniesieniu do oskarżeń formułowanych pod adresem ks. Eugeniusza Makulskiego, "zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej w trybie określonym obowiązującym prawem kościelnym".

- Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła - mówił w specjalnie nagranym oświadczeniu prymas Polski abp Wojciech Polak. - Jako delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zrobię wszystko co w mojej mocy, aby pomóc osobom pokrzywdzonym - zapewniał.

- Jestem przekonany, że także ten film przyczyni się do jeszcze dokładniejszego przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, jak i do wprowadzenia w życie zasad prewencji w każdej diecezji przez wszystkich księży biskupów oraz do przestrzegania przedwczoraj ogłoszonego motu proprio papieża Franciszka - dodał.