Księża ostro o pedofilii: "Nadchodzi sąd nad wilkami w koloratkach"

"Tylko nie mów nikomu" to film, który wstrząsnął Polakami. Także księżmi, którzy są oburzeni tym, co zobaczyli w filmie Tomasza Sekielskiego. - Czy kościół jest owczarnią, czy miejscem dla stada wilków w koloratkach? - grzmiał podczas niedzielnej mszy świętej jeden z duchownych.

"Tylko nie mów nikomu" w sobotę pojawił się w serwisie internetowym YouTube. Obejrzało go już ok. 5 mln Polaków, w tym bardzo wielu duchodnych.

- Chcę żebyście zrozumieli, że nadchodzi sąd nad tymi wilkami w koloratkach. Ofiarom należy się troska, także wasza, a nie bieganie na klęczkach koło takiego czy innego księdza lub biskupa - dodał kierując swoje słowa do wiernych Prusak.

Do obejrzenia dokumentu Tomasza Sekielskiego zachęcał w niedzielę także jeden z księży w Warszawie. Podkreślał, że problem pedofilii musi być dokładnie wyjaśniony i zatrzymany. "Podziękowałem mu. Inne osoby też podchodziły, by zrobić to po mszy" - pisze w sieci Jarosław Osowski, dziennikarz "Gazety Wyborczej".