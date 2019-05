"Tylko nie mów nikomu". Ruszy fundusz kościelny wspierający ofiary? "Biskupi już o tym rozmawiają"

Film "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich wywołał niemałą dyskusją w Polsce o tym, jak powinno podchodzić się do przypadków pedofili w kościele. Ks. dr Piotr Studnicki zdradził, że biskupi rozmawiają o kościelnym funduszu wspierającym ofiary pedofili.

"Skłonność homoseksualna to nie jest przyczyna samej pedofilii"

Przypomniano również kontrowersyjną wypowiedź prof. Ryszarda Legutki, który powiedział w wywiadzie, że ponad 80 procent przypadków owych nadużyć dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat. - No to przepraszam bardzo, co to jest za pedofilia? To nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia po prostu - dodał.