Pedofilia w Kościele. Burza po słowach prof. Legutki. Jest reakcja polityka PiS

Głównym problemem Kościoła jest homoseksualizm - stwierdził prof. Ryszard Legutko, co wywołało niemała burzę na polskiej scenie politycznej. Europoseł PiS postanowił odnieść się do tych zarzutów.

Przypomniał wyniki badań, z których wynika, że ponad 80 proc. przypadków nadużyć dotyczy chłopców w wieku 12-17 lat.- Co to jest za pedofilia? To po prostu pederastia. W żargonie nazywa się to mafią lawendową. Jeśli gdzieś jest problem w Kościele, to właśnie tutaj - dodał europoseł.