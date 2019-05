Film Tomasza Sekielskiego. Prof. Legutko: Głównym problemem Kościoła jest homoseksualizm

- Głównym problemem w Kościele jest homoseksualizm, bo ofiary to w dużej mierze chłopcy. To jest ta mafia lawendowa, z którą jest niesłychanie trudno walczyć – powiedział prof. Ryszard Legutko, europoseł z PiS.

Profesor Ryszard Legutko skomentował film Tomasza Sekielskiego (PAP, Fot: Grzegorz Momot)

Europoseł Ryszard Legutko był w środę gościem wieczornego programu "Minęła 20" TVP Info. Wyraził obawę, czy ustawa zaostrzająca kary wobec pedofilów, będzie stosowana równo wobec wszystkich.

Zdaniem profesora głównym problemem Kościoła jest homoseksualizm, bo ofiary pedofilii to "w dużej mierze chłopcy". Homoseksualizm nazwał "mafią lawendową, z którą niesłychanie trudno walczyć". Podkreślił, że ten problem muszą załatwić hierarchowie.

- Ideologia homoseksualna jest rzeczą świętą. Parlament Europejski wywiesił flagę tęczową. I inne instytucje to robią. Jeżeli ksiądz popełnia czyn naganny i okazuje się, że jest homoseksualistą, to aby go skazać czy potępić, nie można nazwać go homoseksualistą, tylko nazywa się go pedofilem. Jesteśmy szantażowani przez tę ideologię - stwierdził Legutko.

Zaznaczył, że trzeba o tym mówić otwarcie. Jako przykład podał Alaina Delona i kontrowersje dotyczące przyznania mu nagrody. Francuski aktor może nie otrzymać Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes, bo krytycznie wypowiadał się o homoseksualizmie i przyjmowaniu imigrantów. - To ideologiczne zastraszanie - powiedział prof. Legutko.

Legutko o filmie Tomasza Sekielskiego

Wcześniej tego dnia europoseł PiS gościł w Polskim Radiu 24, gdzie wyrażał podobne opinie. Stwierdził, że w większość przypadków nie mamy do czynienia z pedofilią w Kościele.

- Sprawy nadużyć seksualnych, nazwijmy to elegancko, wśród członków Kościoła, czy wśród duchownych, to tak naprawdę przypadki pedofilii są niezwykle rzadkie, to, z czym mamy do czynienia, to mamy do czynienia z homoseksualizmem - powiedział na antenie.

- Ponad 80 procent przypadków owych nadużyć dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat, no to przepraszam bardzo, co to jest za pedofilia? To nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia po prostu - dodał.

"Pedofilska retoryka"

Zdaniem polityka PiS, film braci Sekielskich pt. "Tylko nie mów nikomu" służy wyłącznie do uderzenia w Kościół.

- Film Tomasza Sekielskiego został wykorzystany w zamiarze uderzenia w prawą stronę, w Kościół. Wpisuje się to w pedofilską, antykościelną retorykę - ocenił profesor.

W ostry sposób skomentował te słowa profesor Marek Belka, były premier.

- "Wybitny intelektualista”, jak nazywa go pan Kaczyński, niejaki Legutko, stwierdził, że molestowanie 12-latka przez księdza to nie pedofilia. I wy w PiS macie czelność mówić, że walczycie z tą zarazą? Gość miał jaja, żeby powiedzieć, co myślicie naprawdę - napisał na Twitterze.

"Tylko nie mów nikomu" - film Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele premierowo pokaże Telewizja WP. Pierwsza emisja w czwartek, 16 maja, o godzinie 23.00. Kolejne w piątek i niedzielę.

