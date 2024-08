Tyle zarabiała Ogórek w TVP. W ostatnich miesiącach najwięcej

Michał Adamczyk tylko od kwietnia do grudnia zarobił 372 tys. zł - z tytułu umowy o pracę. Do tego obowiązywało go wynagrodzenie, które otrzymywał w ramach działalności gospodarczej. Z tego tytułu powędrowało do niego kolejne 1,1 mln zł. "Wynagrodzenie Michała Adamczyka wyniosło: z tytułu stosunku pracy jako dyrektora TAI w okresie 25.04.2023-31.12.2023 - 372 tys. 593,71 zł brutto" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez Jońskiego.