Tykająca bomba na dnie morza. Toksyczny wyciek z niemieckiego wraku

Badania nad V-1302 John Mahn

Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie pobrali próbki ze stalowego kadłuba wraku oraz z osadów znajdujących się wokół niego. Wyniki badań opublikowano we "Frontiers in Marine Science". Mówią one jasno, że w pobranym materiale wykryto metale ciężkie, takie jak nikiel i miedź, a także arsen i związki wybuchowe. Ponadto wyodrębniono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) oraz substancje chemiczne, które występują naturalnie w węglu, ropie naftowej i benzynie. Stężenie tych wszystkich czynników było uzależnione od odległości od wraku. Naukowcy zwracają także uwagę na kwestie korozji wraku, która zwiększa prawdopodobieństwo tego, że niebezpieczne substancje przedostaną się do morza.