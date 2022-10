Koszmarny wypadek w USA. Samolot rozbił się o salon samochodowy

Do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem we wtorek w USA za miastem Marietta w stanie Ohio. Mały samolot pasażerski Beechcraft King Air E90 rozbił się o salon samochodowy w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł pilot i pasażer maszyny. Obecnie trwa śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej. Z pierwszych ustaleń wynika, że do tragedii mogło dojść przez awarię samolotu.