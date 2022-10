Oskarżona o zabójstwo noworodków. Horror w szpitalu

Metody zabójstw dokonywanych przez pielęgniarkę miały być różne. W przypadku dwójki dzieci do zatrucia insuliną, większości wstrzyknięto powietrze do krwioobiegu lub włożono rurkę z płynem do żołądka. Pierwsze niemowlę wymienione na sali sądowej jako dziecko A zmarło w czerwcu 2015 r. Przeżyło zaledwie 24 godziny, a śmierć nastąpiła około 90 minut po przejęciu nad nim opieki przez Letby.