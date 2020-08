Tychy. Półtoraroczny chłopiec raniony nożem. Sąd zdecydował ws. aresztu dla matki

Półtoraroczny chłopiec w piątek trafił do szpitala z ranami ciętymi szyi. Łącznie było ich dziesięć. Początkowo stan dziecka był określany jako bardzo ciężki. Chłopiec przeszedł kilkugodzinną operację. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej . Wówczas jego stan zmienił się na stabilny. Rokowania na odzyskanie zdrowia są dobre.

Tychy. Matka raniła własne dziecko. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie

W sprawie została zatrzymana matka dziecka. Teraz kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące - podaje portal tvs.pl. To oznacza, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury. W sobotę 40-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu, nie podważając przedstawionej jej wersji wydarzeń.