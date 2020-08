Tychy. Matka przyznała się do usiłowania zabójstwa półtorarocznego synka

Informację o przyznaniu się matki do zarzucanego jej czynu podała podczas konferencji prasowej prokurator Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Tychy. Matka przyznała się do winy

Matce chłopca podczas sobotniego przesłuchania przedstawiony został zarzut usiłowania zabójstwa. Kobieta nie podważyła przedstawionej jej na przesłuchaniu wersji zdarzeń i przyznała się do zarzucanego jej czynu. Nie potrafiła jednak w żaden sposób wyjaśnić motywów dla których raniła swoje dziecko.

W ramach śledztwa powołani zostaną biegli psychiatrzy, którzy mają ocenić poczytalność 40-latki i stwierdzić, czy nie cierpi ona na żadną chorobę i lub zaburzenia psychiczne. Prokuratura wniesie również o aresztowanie kobiety, co uzasadnia grożąca matce chłopca surowa kara.

Przesłuchani zostali również brat i matka podejrzanej, którzy w momencie zdarzenia przebywali w mieszkaniu, ale w oddzielnym pokoju. Śledczy ustalili, że w mieszkaniu nie dochodziło wcześniej do żadnych interwencji, ale z uwagi na postawiony matce zarzut do sądu skierowano wniosek o ustanowienie kuratora. Będzie on reprezentował ranionego chłopca w trwającym postępowaniu.