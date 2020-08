Tychy. Malutkie dziecko ranione nożem w szyję. Kilkugodzinna operacja

Do zdarzenia doszło w piątek 31 lipca ok. godziny 16.30. Półtoraroczne dziecko odnalezione w mieszkaniu przy ulicy Honoraty miało rany cięte szyi. Wysłani na interwencję ratownicy podjęli akcję medyczną. Na miejsce wysłano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny malec został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.