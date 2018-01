Twórca metody „na wnuczka” jest w więzieniu. W Warszawie przez roku wyłudzono 20 mln zł

20 mln złotych wyłudzili oszuści metodą „na wnuczka” w 2017 roku w Warszawie mimo, że Arkadiusz Ł. pseudonim „Hoss” przywódca gangu i twórca tej metody jest w więzieniu. Oszust przez 20 lat był bezkarny, a gdy policja w końcu trafiła na jego trop dwukrotnie się jej wymykał. Teraz znalazł naśladowców. Jeden z nich zdradził kulisy procederu i boi się o życie.

Jaworzno, listopad 2017 roku. Policyjni wywiadowcy zatrzymali mężczyznę w chwili, gdy wsiadał do taksówki. Zwrócił ich uwagę, bo krążył po mieście wyraźnie go nie znając. 31- letni mieszkaniec Pruszkowa został zatrzymany za wyłudzenie w Jaworznie 180 tys. zł od starszego małżeństwa i 45 tys. od kobiety. Mężczyzna posługujący się metodą „na policjanta”, która jest modyfikacją metody „na wnuczka” trafił do więzienia. Sprawę opisał „Dziennik Zachodni”.