Twitter komentuje rekonstrukcję rządu. Nie brakuje złośliwych uwag

"Pełne zaskoczenie u prezydenta Andrzeja Dudy. Nie ma samodzielnego ministerstwa cyfryzacji" – tak była już minister cyfryzacji Anna Streżyńska skomentowała na Twitterze rekonstrukcję rządu Mateusza Morawieckiego.



Emocje budzi nowy minister obrony narodowej. "Jeśli minister Błaszczak do spraw obronności będzie podchodził równie poważnie jak do walki z nienawiścią to jest się czego bać" – stwierdziła na Twitterze posłanka PO Agnieszka Pomaska.