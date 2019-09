Twierdzą, że Sławomir Nitras popychał dziennikarza. Jest film i krótki komentarz

Podczas spotkania posłów PO (Krzysztofa Brejzy i Sławomira Nitrasa) z dziennikarzami, doszło do nietypowej sceny. Po zadaniu pytania pierwszemu z polityków, drugi zasłonił kolegę ciałem i wyprowadził z konferencji prasowej.

Do zdarzenia doszło w województwie zachodniopomorskim. Szef sztabu wyborczego KO Krzysztof Brejza usłyszał pytanie od dziennikarza Radia Szczecin. - Kierował pan tą całą farmą trolli w Inowrocławiu czy nie? Jak to było? Niech pan powie - zwrócił się do polityka redaktor.