TVP: pracownicy Telewizji Polskiej stali się ofiarami niczym nieuzasadnionej nagonki i agresji

Telewizja Polska wydała oświadczenie komentując wydarzenia ostatnich dni m.in. protest przed siedzibą TVP Info zorganizowany pod hasłem "Stop propagandzie nienawiści". "Pracownicy Telewizji Polskiej stali się ofiarami nieuzasadnionej nagonki" – czytamy w oświadczeniu.

Protest pod redakcją TVP Info

To nie jest protest przeciwko wolności słowa, a przeciwko serwowaniu takiego bagna jak wczoraj i przez ostatnie kilka lat za pieniądze obywateli. Planujemy przede wszystkim uczcić chwilą ciszy pamięć prezydenta Adamowicza, odwołać się do sumienia tych dziennikarzy, którzy tworzyli wczorajszy materiał, by odeszli z pracy – pisali na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebook'u organizatorzy.