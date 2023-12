TVP ma przeprosić Brejzę. Sąd wydał wyrok

"Otworzyły się drzwi do prawdy"

- Dziś otworzyły się drzwi do prawdy, również dla komisji ds. Pegasusa. Sąd potwierdził o tych rzeczach, które mówiła komisja śledcza Parlamentu Europejskiego. Europę Zachodnią szokowało użycie cyberbroni do wpływania na przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku. Dzisiaj sąd to potwierdził w swoim rozstrzygnięciu, że zmanipulowano moją korespondencję, sąd potwierdził użycie tej cyberbroni w trakcie kampanii wyborczej do wpływania na decyzję wyborców - mówił Brejza po wyroku w rozmowie z TVN24.