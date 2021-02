WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tvp info + 2 cezary tomczykRafał Trzaskowski Natalia Durman Dzisiaj, 09-02-2021 09:26 TVP Info atakuje Rafała Trzaskowskiego. Reakcja Cezarego Tomczyka TVP Info odpowiedzialnością za sytuację w stolicy związaną z intensywnymi opadami śniegu obarczyło prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Na paskach widzowie przeczytać mogli m.in., że "Trzaskowski nie radzi sobie ze śniegiem". Co na to szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk? - Jeśli ktoś wczoraj szukał jakiegoś dobrego argumentu, który przemawiałby za likwidacją TVP Info, to go znalazł, bo wczoraj TVP Info pokazało drogę ekspresową S8, która podlega rządowi i informację, że za tę drogę odpowiada prezydent Trzaskowski, co jest wierutnym kłamstwem - komentował w programie "Tłit". - Wydaje mi się, że Trzaskowski był nawet odpowiedzialny za śnieg na Ukrainie, niektórzy mówią, że też na południu Polski, niektórzy mówią o śnieżycach w południowej części Ameryki Płn. Kto wie - ironizował poseł. Jak dodał, "widać, że nastąpiła pewna zmiana, jeśli chodzi o narrację TVP". - Wcześniej zawsze to była wina Tuska, dziś jest to wina Trzaskowskiego - stwierdził Tomczyk. Szef klubu KO podkreślił, że TVP Info powinno być zlikwidowane. - Jeśli chodzi o audycje informacyjne w innych kanałach, one powinny się w przyszłości zmienić, żeby zachować pluralizm, żeby telewizja w Polsce była normalna, żeby była dla wszystkich, a nie tylko dla jednej politycznej partii - podsumował. Rozwiń Rafał Trzaskowski nie radzi sobie … Rozwiń Transkrypcja: Rafał Trzaskowski nie radzi sobie ze śniegiem brzmią politycy Prawa i Sprawiedliwości brzmi telewizja publiczna na obraz katastrofy panie pośle jeśli ktoś wczoraj szukał jak argumentów które przemawiały za likwidacją TVP Info to go znalazł bo wczoraj TVP Info pokazało drogę ekspresową S8 która podlega rządowi informację że za tą drogę odpowiada prezydent to jest po prostu wierutne kłamstwem Jeżeli ktoś Szukał tego powodu Oto jest przed państwem droga ekspresowa S8 rzeczywiście nieodśnieżona Droga która podlega urzędowi Wydaje mi się że Rafał był nawet odpowiedzialny za śnieg na Ukrainie Niektórzy mówią że również na południu Polski niektórzy mówią o śnieżynkach w południowej części Ameryki Północnej kto wie No dzisiaj widzę teraz mi to że spoglądam w telefon widzę zdjęcia z trzech zaśnieżonych trzech i zdaje się że Rafał Trzaskowski też winien wziąć pług pojechać być może do Pragi i zrobić z tym porządek No widać jest widać że nastąpiła pewna zmiana jeżeli chodzi o narrację TVP to znaczy wcześniej Zawsze to była wina Tuska dzisiaj jest to wina trzaskowskiego Więc śnieg pada Gdzie No to musimy chyba rzeczywiście Albo nie ale tak poważnie Pan powiedział i widzieliśmy to przed chwilą na ekranie widzieliśmy te drogę rządową którą być może powinien odśnieżać minister infrastruktury osobiście Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe drogi faktycznie podległe samorządowi a w Warszawie to czy wszystko przebiegło tutaj prawidłowo czy jest się czego czepiać Pana zdaniem No bo mówię politycy Prawa i Sprawiedliwości organi nawet konferencja na te tematy tak powietrze Rozmawiałem z Rafałem trzaskowskim więc wiem że wszystkie półki wszystkie solarki wyjechały na ulice Warszawy sieć dróg w samej Warszawie to 5000 km wczoraj przez te kilka godzin 1 godzin Kiedy padał śnieg te solarki przejechał 10000 km to jest wielka Logistyczna Praca która tak naprawdę ciągle trwa bo dzisiaj nawet jak śnieg przestaję trzeba śnieg usunąć z niektórych miejsc w Warszawie przede wszystkim ostatni guzik z rzeczywiście jest ogromna Logistyka No tak z tym śniegiem w Warszawie zdecydowanie problem rozumiem że Rafał Trzaskowski za wszystko nie odpowiada pytanie bo wy chcecie brać za to odpowiedzialność likwidacja TVP telewizji publicznej programów telewizji publicznej Nie wszyscy pewnie zapoznali się z państwa projektem ustawy w zaczęli się zbierać podpisy pod tym projektem Proszę na powiedzieć o najważniejszych założeniach I co właściwie chcecie likwidować jeśli chodzi o media tak naprawdę chcemy zlikwidować po prostu TVP Info ustawa jest nieco archaiczna dlatego żeby pani poślę stację programy które tam Chciałbym jakby mi pan dał dokończyć proszę jakby znać także jesteśmy na łączeniu to ja po prostu powiem i będzie łatwiej wtedy kiedy będzie pan miał jakieś wątpliwości ustawa o Radiofonii i Telewizji jest powstała wiele lat temu to kiedyś w rozumieniu ustawy Program Pierwszy program drugi tak mówi się o programach też w polskim radiu więc wtedy kiedy mówimy o likwidacji programu informacyjnego o programie TVP Info w ramach Którego są różnego rodzaju audycje i tak TVP Info powinno być zlikwidowane Natomiast jeżeli chodzi o audycje informacyjne w innych kanałach po prostu się w przyszłości zmienić tak żeby zachować ten pluralizm żeby telewizja w Polsce była normalna żeby była dla wszystkich a nie tylko dla jednej politycznej partii Czyli rozumiem i tutaj potrzebuję jasne jasnego stanowiska Wiadomości TVP które chyba są najbardziej wzbudzający emocje programem gdzieś w mediach publicznych rozumiem zostaną tygodniowej bardzo chciał Ja bym bardzo żeby wiadomości zmieniły żeby to były żeby to była audycja która odpowiada wszystkim Polakom ale do tego jest potrzebna zmiana władzy ustawowo można zmienić tylko kanał to znaczy można sprawić żeby program TVP Info przestał istnieć i pod tym chcemy żeby ten widok na e-maila cenę Ja chcę polityki zmiana władzy czy ja rozumiem że nic się w kwestii nadzoru polityków nad mediami publicznymi nad wiadomościami akurat w tym przypadku nie zmieni to Platforma Obywatelska będzie decydowała jak ten to wyglądał Nie nie absolutnie się zmieni zaproponujemy nowy kształt ustawy o mediach publicznych właśnie w taki sposób żeby to nie politycy mieli wpływ na wiadomości albo na cokolwiek innego jest związany z informacją w telewizji publicznej ja byłem jak pan rzecznikiem rządu wtedy Telewizja Polska również należała do państwa i nie wyobrażam sobie sytuacji w którym TVP Info albo wiadomości reagowały by na mój telefon na mój rozkaz na to żebym mógł zdalnie kierować telewizję publiczną dzisiaj jest tak że rząd nie tylko kieruje Telewizję Polską wprost ale tak naprawdę Telewizja Polska jeszcze prowadzi wewnętrzną politykę w ramach obozu władzy na przykład nie zapraszając do Jarosława Gowina albo Prezentując Adama bielana jako szefa porozumienia No przecież to jest kuriozalne Każdy to wie ale chcę mi powiedzieć że politycy Platformy nie mieli absolutnie żadnego wpływu co się dzieje również jeśli chodzi o personalia w mediach publicznych telewizji publicznej Za rządów Platformy panie redaktorze Bądźmy poważni Telewizja Polska należy do polskiego państwa i podlegała jeśli dobrze pamiętam przez 30 lat ministrowi Skarbu Państwa który miał wpływ na obsadę stanowisko prezesa w telewizji prezesi telewizji których znam To byli ludzie którzy od wielu lat zajmowali się telewizją publiczną którzy mieli ogromne doświadczenie w tym zakresie i których bezstronność nigdy nie była koszona Spójrzmy w takim razie do przodu jednak nie wracajmy do tych historycznych spraw ale do przodu i chciałbym jasną pana usłyszeć czy nie będzie takich sytuacji Za rządów Platformy Obywatelskiej Jeśli oczywiście władze przyjmiecie jak dzisiaj mamy czyli partie z koalicji rządzącej rekomendują sobie członków tychże partii do zarządu TVP i tak dalej nie róbmy żadnego polityka w mediach publicznych nie będzie a jeśli nie to ja będę mógł z pana z tego rozliczyć za te lat ileś w przód na pewno nie będzie tak żeby politycy mogli mieć wpływ na to co dzieje się w telewizji polskiej Telewizja Polska z racji tego że jest Publiczna i państwowa musi zostać pod auspicjami państwa ale wpływ na program muszą mieć ludzie którzy zajmują się w Polsce informacją mediami którzy zajmują się kulturą którzy zajmują się historią którzy zajmują się misją telewizji a w telewizji naprawdę no to jest po prostu jakiś absurd żeby w kraju 40 milionowym 36 milionowym w centrum Europy który chciał budować telewizję na wzór BBC żeby te Polska po prostu no nie różniła się specjalnie od Russia tutaj