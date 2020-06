TVP chwilowo bez prezesa. Jacek Kurski ma wrócić po wyborach prezydenckich 2020

10 marca Maciej Łopiński trafił do zarządu Telewizji Polskiej. Został również p.o. prezesa TVP. Zgodnie ze statutem dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej nie może być oddelegowany na dłużej niż trzy miesiące. Termin upływa w środę 10 czerwca - informuje portal press.pl.

Wygasa kadencja Macieja Łopińskiego jako p.o. prezesa TVP

Łopiński ma być ponownie wybrany do pełnienia funkcji prezesa do momentu zakończenia wyborów prezydenckich 2020 - podaje serwis wirtualnemedia.pl. Do tego musi się jednak zebrać rada nadzorcza Telewizji Polskiej. Jej spotkanie zostało jednak zaplanowane na przyszły tydzień.