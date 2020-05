Jarosław Sellin komentuje powrót Jacka Kurskiego do TVP. "Wyjaśniamy to"

Wiceminister kultury komentował sprawę włączenia Jacka Kurskiego do z założenia trzyosobowego zarządu telewizji. - Ze strony Ministerstwa Kultury wyszedł sygnał, że oczekujemy albo zmiany statutu TVP albo wyjaśnień, dlaczego jest jedna osoba nadmiarowa - zaznaczył Sellin.

I dodał, że sytuacja "jest wyjaśniana". Zaznaczył, że powrót Kurskiego do TVP to decyzja Rady Mediów Narodowych. - Odwołanie go z funkcji prezesa było też powiązane z powierzenie mu obowiązków doradcy zarządu, bo warto było korzystać z jego doświadczenia - powiedział Sellin.