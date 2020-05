Wybory 2020. Donald Tusk o Jarosławie Kaczyńskim: takich polityków trzeba się raczej wystrzegać

- Jak słyszę takie słowa Kaczyńskiego, to mam ochotę odpowiedzieć: nie strasz, nie strasz... - odparł były premier, nie kończąc zdania. - Takich polityków jak Jarosław Kaczyński trzeba się raczej wystrzegać i robić wszystko, by nie rządzili - dodał.

- To są ludzie, jak prezes dzisiaj pokazał po raz kolejny tę samą twarz: naburmuszonego, trochę udającego groźnego zawodnika (...) Mamy do czynienia z ekipą kompletnie bezradną, kiedy chodzi o prawdziwe wyzwania. To są ciamajdy. To nie są jacyś czarni, groźni rycerze. To są ludzie, którym wszystko wylatuje z rąk - tak ocenił rządzących Donald Tusk.