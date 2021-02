Fogiel: "Nie ma żadnej blokady dla polityków Solidarnej Polski w TVP"

Eurodeputowany Patryk Jaki skarżył się ostatnio, mówiąc, że za swoją niezależność wobec PiS, Solidarna Polska płaci wysoką cenę, a jej politycy nie są zapraszani do programów Telewizji Polskiej. Podobny los miał spotkać członków Porozumienia Jarosława Gowina. Będący gościem programu "Tłit" Radosław Fogiel poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości uśmiecha się słysząc te rewelacje. - Mamy na Nowogrodzkiej telewizory, ale są one takie same jak wszystkie inne. Nie mamy specjalnych pilotów do wyłączania polityków Solidarnej Polski, Porozumienia czy Platformy - żartuje. W ten sposób poseł uciął spekulacje, według których o tym kto jest zapraszany do programów TVP mieliby decydować Jarosław Kaczyński i Jacek Kurski.

