TVN24 z holenderską koncesją. Prof. Godzic: "Groteskowa sytuacja"

- Od kilku tygodni otrzymujemy informacje, jak głosują urzędnicy z KRRiT, że cały czas brakuje im głosów do podjęcia decyzji. Tymczasem w pokoju kilkaset kilometrów obok leży zatwierdzona koncesja, tym samym ten spór wydaje się bezprzedmiotowy. To groteskowa sytuacja i jeśli do niej dojdzie, będzie się z nas śmiała cała Europa. To taki śmiech urzędniczy, sardoniczny. Bo Polacy znowu czegoś nie dopilnowali, nie dowiedzieli się jak funkcjonuje rynek i nie sprawdzili, że oto inny podmiot może wydać zgodę na satelitarny przekaz - powiedział.