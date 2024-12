TVN trafi do Foxa? Pojawiają się prognozy

Katarzyna Kieli, CEO TVN-u, w niedawnym mailu do pracowników podkreśliła, że bez względu na to, co się wydarzy, niezależność dziennikarska pozostanie kluczowa. "Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi" - napisała, zapewniając o wsparciu polskiego managementu.

Mimo to nie rozwiało to obaw pracowników, którzy odczuwają niepewność co do przyszłości stacji.