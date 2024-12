Sprzedaż TVN. Poszła informacja do pracowników

Warner Bros. Discovery rozpoczął przygotowania do sprzedaży grupy TVN, współpracując z bankiem inwestycyjnym JPMorgan. Jak podaje agencja Reuters, bank kontaktuje się z potencjalnymi nabywcami, a szczegółowe informacje o TVN mają być dostępne na początku przyszłego roku.

Katarzyna Kieli, prezes TVN, w mailu do pracowników podkreśliła, że niezależność dziennikarska pozostanie kluczowa . "Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi" - napisała, zapewniając o wsparciu polskiego managementu.

W ubiegłym tygodniu Warner Bros. Discovery ogłosił restrukturyzację koncernu, dzieląc go na część streamingową i rozrywkową oraz część zawierającą "liniowe" kanały telewizyjne, w tym TVN. Komentatorzy w USA spekulowali, że może to być przygotowanie do pozbycia się drugiego z segmentów biznesu.