Tutaj spocznie generał Ścibor - Rylski. Grobowiec w dramatycznym stanie

W wieku 101 lat zmarł generał brygady pilot Zbigniew Ścibor-Rylski, bohater wojenny i uczestnik Powstania Warszawskiego. Jego życzeniem było spocząć w rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach, obok żony Zofii Rapp – Kochańskiej. Grobowiec jest w dramatycznym stanie. Oprócz jednej z fundacji, nikt przez lata nim się nie zajął…

W przypadku grobowca żony generała, wyliczono że koszt renowacji to ok. 70 – 80 tys. zł. Z czego Fundacja zadeklarowała pokrycie 30 procent. Przez kilka miesięcy udało jej się znaleźć 35 tys. zł. Pomogła w tym zbiórka pieniędzy w internecie na polakpomaga.pl Zbiórka pod tym adresem internetowym trwa nadal.

- Pan generał był człowiekiem honoru. On osobiście nie prosił nas o renowację grobu, zrobili to jego koledzy – powstańcy. Opowiedzieli nam w jak dramatycznym jest stanie. Niestety, w naszym społeczeństwie jest tak, że jak przychodzi data 1 sierpnia czyli rocznicy Powstania Warszawskiego to wtedy czcimy pamięć powstańców. Ale później szybko zapominamy. Teraz mamy niepowtarzalna okazję, żeby wspólnymi siłami wyremontować ten grób. Rodacy, jeżeli możecie wspomóc nas w odbudowie mogiły, w której spocznie gen. Ścibor – Rylski to bardzo o to prosimy. Wszystkie pieniądze pójdą na remont tego grobowca, a także pozostałych powstańczych mogił – apeluje Rafał Szczepański.