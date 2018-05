"Tuszuję sprawę, a wy mnie zatrzymujecie?". Nowe doniesienia ws. śmierci Igora Stachowiaka

Szef ratowników z pogotowia, które 15 maja 2016 roku przyjechało do umierającego na komisariacie Igora Stachowiaka, miał przyznać się do tuszowania sprawy. Tak wynika z zeznań jednego z policjantów z wrocławskiej drogówki.

Do zeznań funkcjonariusza dotarł dziennik "Fakt". Dziennik opisuje "bardzo dziwne" zdarzenie z 8 lipca. Kilka minut przed 7.00 patrol drogówki zatrzymał do kontroli samochód prowadzony przez Jacka K. Doktor był oburzony. - Jestem lekarzem, nie powinniście mnie zatrzymywać - miał rzucić do policjantów.