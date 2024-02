Tusk zaskoczył Dudę. "Nauczył się narzucać swoją narrację"

- Jeśli spojrzeć na to w takiej szerokiej skali, że Andrzej Duda dotarł do opinii publicznej, że pojawił się w mediach jako samodzielny gracz, to w porządku. Natomiast w istocie - jeśli spojrzymy sobie na szczegóły, na ten poziom mikro, na choćby casus Pegasusa - pokazuje, że Donald Tusk nie miał większych problemów z odnalezieniem się w realiach Rady Gabinetowej - podkreśla ekspert. - Można się zastanawiać, czy długofalowo takie sytuacje nie będą pewną manifestacją bezsilności Andrzeja Dudy.