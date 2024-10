Tusk zaproszony na spotkanie ws. migracji. Organizują je trzy państwa

Punktem wyjścia do rozmowy przywódców na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE ma być 10-punktowy plan przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, o którym napisała ona w liście do liderów w poniedziałek. Von der Leyen zaleciła w pierwszej kolejności, by kraje członkowskie przyspieszyły wdrażanie paktu migracyjnego.