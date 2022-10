Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. "Z ciebie, Jarosławie..."

- Nie wiem, czy ta torba rzeczywiście była. Czy to wszystko prawda, bo ten człowiek, który tak zeznaje, nie jest specjalnie wiarygodny - mówił Kaczyński. - Ta torba może być rzeczywiście symbolem. Ostatnio została zawieszona przez naszych działaczy młodzieżowych na klamkach biur poselskich naszych przeciwników. To jest takie przypomnienie, że rządy koalicji PO-PSL to były rządy wielkich nadużyć - dodał.