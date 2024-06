Tusk wystawi Trzaskowskiego na prezydenta? "Przekonana nie jestem"

Oficjalnie już poinformowano, że to Rafał Trzaskowski będzie kandydatem PO na prezydenta RP, jednak w mediach spekuluje się, że Donald Tusk zdecyduje się sam kandydować. - Wszystko byłoby możliwe tylko, Platforma nie ma innego wyraźnego kandydata - stwierdziła w programie “Newsroom” WP dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. - Donald Tusk jest zbyt wytrawnym politykiem, żeby pozwolił sobie jako przywódcy Platformy, na to, żeby ten kandydat poległ sromotnie - oceniła politolożka. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, czy profesor jest przekonana, że Tusk wystawi Trzaskowskiego na kandydata. - Nie, przekonana nie jestem, ponieważ pan premier Tusk może w ostatniej chwili nawet stwierdzić, że jednak spróbuje zagrać o ten fotel osobiście - odparła Pietrzyk-Zieniewicz. Według niej start premiera byłby “ładną puentą kariery w Polsce, która otwierałaby dodatkowe drzwi na Zachodzie”. Powiedziała również, że obie kandydatury są na stole, ale “jeśli Donald Tusk się zdecyduje, to sprawa jest jasna i pozamiatana”. - Oni dla własnego wspólnego dobra by się dogadali, bo wtedy by pewnie było Trzaskowski na premiera - podsumowała.

