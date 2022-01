Tusk winien podwyżce cen? Sikorski o "bezczelności" rządzących

Wicepremier Jacek Sasin na antenie TVP oskarżył byłego premiera Donalda Tuska o podwyżki cen energii. - Trzeba zapytać ministra Sasina, co rząd zrobił z 57 mld złotych, które rząd uzyskał ze sprzedaży praw do emisji CO2 - przekazał w programie "Newsroom" WP europoseł Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych. - Zgodnie z intencją systemu europejskiego te pieniądze powinny zostać przekazane na modernizację energetyki. Po to, aby ceny prądu nie musiały iść w górę. Rząd przepalił te pieniądze, a teraz obwinia poprzedników i Unię Europejską za to, że mamy starą energetykę i wysokie ceny. To jest bezczelność. (...) Ja się trochę dziwię, że ta władza przez sześć lat nie jest w stanie zaradzić tym wszystkim rzekomym "winom Tuska". To oni wydali 57 mld złotych niezgodnie z przeznaczeniem. To oni walczyli z wiatrakami, to oni walczą z fotowoltaiką i to oni zwiększyli import rosyjskiego węgla, uderzając w polskie górnictwo - przekazał polityk Platformy. - Winnym obecnej sytuacji są rządzący. Gdyby nie walczyli z wiatrakami, to dzisiaj mielibyśmy znacznie wyższy procent energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł - były szef MSZ.