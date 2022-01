Tusk vs Morawiecki. Szef PO reaguje na film premiera. "Mówił o heheszkach"

- No ale ok, każdy ma takie poczucie humoru, jakie ma i taki sposób ekspresji, jaki sam sobie wypracował. Natomiast pan premier Morawiecki nie zauważył istoty problemu. Tu nie chodzi o to kto sobie bardziej błyskotliwie dokuczy. To jest problem, który wymaga interwencji, a nie mniej czy bardziej zauważalnej błyskotliwości w ripostach - kontynuował były premier.