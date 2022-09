Tusk uderzy w Berlin? "On zachowuje się jak chorągiewka"

Donald Tusk wystąpi z laudacją w Poczdamie. Ma to związek z wręczeniem nagrody M100 Media Award narodowi ukraińskiemu. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, w trakcie wystąpienia mają paść krytyczne słowa wobec Berlina za jego politykę wobec Kijowa. Zdaniem Jarosława Sellina z PiS, gościa programu "Tłit", pokazuje to zmienność poglądów szefa PO. - Donald Tusk walczy o władzę, chce wygrać wybory w przyszłym roku. Jest politykiem bezideowym, który określa się jako liberalno-konserwatywny socjaldemokrata, czyli nikt. Pod względem ideowym to mieszanie ludziom w głowach i to są niestosowne żarty. Jest człowiekiem, który obserwuje sondaże, patrzy gdzie jest dominacja i dopasowuje je do swoich poglądów. Jeśli widział, że Polakom należą się reparacje, że Polacy tak myślą, natychmiast wycofał się ze swoich pierwszych, bardzo szczerych opinii, które to kwestionowały - ocenił Sellin.