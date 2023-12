Tusk tłumaczy działania w TVP. Zapowiada uchylenie immunitetów posłom PiS

- Czytałem komentarze niektórych publicystów, którzy twierdzą, że robimy z mediami to, co PiS. Czy państwo pamiętacie, w jaki sposób, niezgodny z konstytucją, PiS obsadzał media swoimi ludźmi? My nie zgadzaliśmy się z tym, ale czy widzieliście, by posłowie i posłanki KO wjeżdżali ze swoimi asystentami i Bąkiewiczami i szarpali się z szeregowymi pracownikami PAP-u? Zobaczcie jak wyglądają dziś przekazy, nie są idealne, ale doceńcie to, ci ludzie są terroryzowani przez PiS. Nie ulegli pokusie, by robić media PiS na odwrót. Nie mam żadnych wątpliwości, że te pierwsze dni pokazały, że zadanie, którego się podjęliśmy, to przywrócenie normalności i przyzwoitości w mediach publicznych. Łamanie dobrych obyczajów jest po stronie PiS-u - mówił Tusk.