Tusk straszy Kaczyńskiego. "Osobiście tego dopilnuję"

– Ten obraz rechoczącego Kaczyńskiego... To ma być normą polskiego życia publicznego? To on chce nadać polskiej polityce rys takiej gry, gdzie przemoc, pogarda, szyderstwo, upokarzanie ludzi staje się, jeśli nie istotą, to istotnym elementem polityki. I to jest coś naprawdę niewybaczalnego. (...) Ale robienie tego z tym szyderczym rechotem lidera PiS-u i całej sali to jest coś, co wymyka się politycznym ocenom. Bo jeśli to jest tak, że oni będą szczuli na najsłabszych, na niepewnych swego, na pozbawionych opieki, na innych i jeśli szczucie na te grupy najsłabsze, najbardziej zagrożone będzie pomysłem na wygranie wyborów przez Kaczyńskiego, to będzie to ostateczna dyskwalifikacja moralna tego człowieka - skomentował lider PO.