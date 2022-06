Skandaliczne słowa Kaczyńskiego. "Ja bym to badał". Mówił o LGBT?

Kaczyński o "moherowych beretach"

W opinii prezesa PiS trzeba dążyć i do takiej zmiany, bo "tylko wtedy wrócimy do normalności". "Przywrócimy ten skromny, daleki od doskonałości, ale jednak istniejący dorobek życia publicznego tych pierwszych dziesięcioleci po '89 roku. Do 2005 roku były ekscesy z Samoobroną, ale to było nic w porównaniu z tym co się zaczęło wtedy, kiedy ci którzy mieli wygrać, czyli Platforma Obywatelska, wybory przegrali. Powstał inny rząd i ogłoszono w specyficzny sposób te "moherowe berety", że jedni Polacy mają prawo wybierać władzę, a inni nie mają prawa" - przypomniał.