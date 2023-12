Tusk sięgnie po bezwzględne metody, żeby przywrócić kraj do demokracji? "Rozpoczyna się unikalny eksperyment"

Według Klausa Bachmanna, autora artykułu to, co naprawdę odróżnia demokrację od dyktatur, to istnienie instytucji, które gwarantują, że państwo nie może samowolnie naruszać praw swoich obywateli. Te instytucje mają również zdolność stawienia oporu władzy wykonawczej i ustawodawczej, jeśli te wykraczają poza swoje uprawnienia. Niestety, w Polsce ta zasada przestaje być skuteczna.