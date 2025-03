Tusk reaguje na rozmowy o Ukrainie. Krótki wpis

We wtorek w Arabii Saudyjskiej ruszyły rozmowy przedstawicieli Ukrainy i USA. To pierwsze spotkanie delegacji od czasu awantury w Białym Domu, kiedy to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pokłócił się z wiceprezydentem USA J.D. Vancem, a następnie prezydentem Donaldem Trumpem. Wówczas nie doszło do podpisania tzw. umowy surowcowej.