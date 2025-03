Rozmowy w Arabii Saudyjskiej. "W sprawie ustępstw terytorialnych jest za wcześnie"

- Nadzieja była kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski leciał do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem. Wtorkowe rozmowy z amerykańską delegacją w Arabii Saudyjskiej są odbierane z większą rezerwą – mówi Wirtualnej Polsce krymski politolog Nedim Useinow, ekspert z think tanku The German Marshall Fund of the United States (GMF).