Tusk proponuje zmianę w Konstytucji. Ozdoba: Jest to próba odwrócenia kota ogonem

Lider PO Donald Tusk zaproponował, aby wpisać do Konstytucji zapis, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich głosów. Czy Solidarna Polska byłaby w stanie poprzeć to rozwiązanie? - Nie, to jest próba odwrócenia kota ogonem - ocenił w programie "Newsroom" WP wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, poseł Solidarnej Polski. - Lepiej gdybyśmy dzisiaj usiedli do stołu, przeanalizowali bilans dwóch profesorów i rozmawiali o tym, jak jeszcze korzystniej być członkiem Unii Europejskiej. A nie bawić się w hasła propagandowe. Jeśli ktokolwiek mówi dzisiaj, że Europa się rozbija, to winna jest jedna osoba i jest to Donald Tusk, bo to za jego czasów doszło do brexitu, do spektakularnego wyjścia kraju ze wspólnoty, z Unii Europejskiej - przekazał Ozdoba.